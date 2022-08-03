زينب غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:- زينب هيثم يوسف (مواليد عام 2006، فلسطينية)التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة صبرا بتاريخ 02/8/2022 ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.