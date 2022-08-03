جعجع: لرئيس جديد للجمهورية يستطيع معالجة الأزمة وليس البقاء في حلقة الشعر والأدب والنظريات

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن انفجار 4 آب في حد ذاته، "كان جريمة كبرى، لكن ما من شك أن الجريمة الأكبر تكمن في عرقلة التحقيق وتجهيل الفاعل حتى الساعة، رغم الوقائع المادية والتحقيقات التي باتت شبه مكتلمة، إلا أن جزءا من السلطة لا يريد تظهير الفاعل".

وقال بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب: "منذ اللحظة الأولى لحصول الانفجار، طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية لأننا كنا نعلم حقيقة الوضع، وما زلنا نطالب بها وسنبقى حتى تحقيق العدالة. وأذكر أننا لم نترك دولة صديقة، إلا وتواصلنا معها في هذه القضية، لا سيما الدول الأعضاء. كما تم التداول بذلك مع مكتب الأمين العام للامم المتحدة من خلال ممثلته في لبنان، وممثلي دولة صديقة والمراجع الدولية وسفراء الدول، ولكن في مفهومهم يجب على القضاء اللبناني أن يأخذ مجراه لاننا في بلد فيه حكومة قائمة وقضاء يعمل. ولذلك، ترك المجال للتحقيق المحلي، ولكن للأسف انتهت المسألة: مش معروف شي من شي".وجدد "الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال مذكرة أعدها نواب تكتل الجمهورية القوية، وسترفع إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة"، آملا في "الوصول إلى الهدف المنشود وكشف الحقيقة".وإذ شدد على أن "الانتخابات الرئاسية ليست حدثا معزولا في الزمان والمكان، بل تتعلق باوضاع البلاد وكل ظرف له حكمه"، قال: "نعيش أزمة كبيرة جدا صنفت في بداياتها بأنها ثالث أكبر أزمة يعيشها مجتمع في المئة سنة الأخيرة. ومنذ سنة ونصف سنة، باتت ثاني أكبر أزمة، فيما اليوم أعتقد أنها الأزمة الأكبر. وبالتالي، تصوروا حجمها".أضاف: "علينا وضع اليد على مكمن الخلل، باعتبار أننا لا نريد ملء سدة الرئاسة بمجرد إيصال رئيس جديد "يعمل شو مكان"، بل نحتاج إلى رئيس يعالج مكمن الخلل، بغية إخراجنا من الازمة، وهذه المسؤولية تعد أمانة ممن انتخبنا. لذلك، هدفنا أن نسعى ونناضل لإخراج الشعب اللبناني من آتون هذه الأزمة، لا الاكتفاء بالتصاريح في مجلس النواب كأن دورنا يقتصر على ذلك".وأكد "أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يستطيع المواجهة ومعالجة هذه الازمة، وليس البقاء في حلقة الشعر والأدب والنظريات، باعتبار أن سبب الازمة تصرفات حزب الله وحلفائه إن على المستوى الاستراتيجي او على صعيد الفساد"، وقال: "إن هذا الاستحقاق، إما سيشكل المدماك الأول باتجاه مسيرة الانقاذ المطلوبة وإما "على الدنيا السلام" للسنوات الست المقبلة، وسوف يستمر هذا "الجهنم" الذي نعيش فيه، لا بل سننتقل من سيئ الى أسوأ، لا سيما مع انتهاء المدخرات".أضاف: "انظروا الى الرئيس الحالي كيف يعطل ويؤخر الامور ويزيد من تفاقمها، بينما الرئيس الجيد يتمتع بقدرة على تسهيل عملية الانقاذ المطلوبة لأن رئيس الجمهورية له دور محدود، ولكن محوري. ولهذا، يجب بذل كل الجهود ليشكل استحقاق الرئاسة بداية عملية الانقاذ، وإلا سنواجه وضعا صعبا جدا".ورأى انه "لو كان من الممكن أن ينقذ رئيس من فريق "8 آذار" البلد لما كان لدينا أي مانع في وصوله، إلا أن رئيسا مماثلا سيضعنا تحت "سابع أرض وجهنم"، ولأن "الساكت عن الشر شيطان أخرس" سنعارض بكل ما أوتينا من قوة و"قوات" وصول أي رئيس من هذا الفريق، لاننا جمهوريون وكل ما نقوم به هو من ضمن القوانين المرعية الإجراء في لبنان".وردا على سؤال، اشار الى انه "مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية إلا أن هذا الامر يتوقف على وحدة المعارضة التي إذا ما وجدت انه مناسب فلا مانع، فنحن لا نتمسك بأي منصب ولا يهمنا سوى اتفاقها على مرشح واحد لاحداث التغيير المنشود في البلاد".