سائقو التاكسي في عكار يعتصمون لهذا السبب

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اعتصم سائقو التاكسي في عكار احتجاجا على تشغيل سائقين سوريين للتوك توك، إضافة إلى تعمد سائقين اخرين "تشغيل سيارات تاكسي باسعار منافسة تتجاوز النصف، علما ان سياراتهم ليست قانونية، في حين يدفع السائق اللبناني الذي يملك نمرة كل الرسومات المتوجبة عليه".وطالب السائقون المحتجون من كافة المراجع السياسية والامنية "العمل على وضع حد لهذه الظاهرة، حماية للسائقين اللينانيين وعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة".