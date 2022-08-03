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لبنان

سائقو التاكسي في عكار يعتصمون لهذا السبب

Lebanon 24
03-08-2022 | 13:27
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اعتصم سائقو التاكسي في عكار احتجاجا على تشغيل سائقين سوريين للتوك توك، إضافة إلى تعمد سائقين اخرين "تشغيل سيارات تاكسي باسعار منافسة تتجاوز النصف، علما ان سياراتهم ليست قانونية، في حين يدفع السائق اللبناني الذي يملك نمرة كل الرسومات المتوجبة عليه". 
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وطالب السائقون المحتجون من كافة المراجع السياسية والامنية "العمل على وضع حد لهذه الظاهرة، حماية للسائقين اللينانيين وعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة".
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