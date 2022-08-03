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لبنان

توقف عمال معمل معالجة النفايات في سينيق عن العمل احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم

Lebanon 24
03-08-2022 | 13:31
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توقف عمال معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق عن العمل واوصدوا بوابة المعمل بوجه الشاحنات المحملة بالنفايات بعدما نفذوا وقفة احتجاجية في المكان وذلك اعتراضا على عدم دفع مستحقات سابقة لهم والتأخير في صرفها، معتبرين انهم "عمال مياومون يعيشون كل يوم بيومه، فكيف لهم ان يؤمنوا قوت عيشهم اليومي اذا لم يتقاضوا مستحقاتهم".
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ولاحقا اصدرت إدارة شركة IBC المشغلة لمعمل معالجة النفايات في صيدا بيانا اكدت فيه أنها "ملتزمة بدفع كافة مستحقات ورواتب وأجور المستخدمين فيه وذلك على الشكل الآتي:
- بالنسبة للأشهر الماضية بما فيها اشهر نيسان وأيار وحزيران 2022 ، تم تسديد جميع الرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين .
- بالنسبة للرواتب عن شهر تموز 2022 بالإضافة إلى الجدول المستحق للعمال المياومين سوف يتم دفعها بتاريخ 7 آب 2022 .
- بالنسبة لباقي الزيادات المتوجبة بأثر رجعي على الشركة تجاه العمال والموظفين سوف يتم صرفها بتاريخ 22 آب 2022".
 
واشارت الى ان "الدولة اللبنانية لم تدفع للشركة منذ أشهر طويل، وعلما أن جداول العمال المياومين التي تدفع كل أسبوعين تدفع بمواقيتها".
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