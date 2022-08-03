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لبنان

في بعلبك... رقيب يطلق النار على نفسه داخل المخفر!

Lebanon 24
03-08-2022 | 13:34
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أقدم الرقيب ح. ش من رتباء مخفر طليا-بعلبك على الانتحار داخل المخفر بواسطة مسدسه الأميري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وتشير المعلومات الاولية إلى ان السبب يعود الى مشكلة طرأت في العمل خلال فترة دوامه.
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