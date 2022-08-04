في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.. تغريدة من الجيش

في الذكرى الثانية ل #انفجار_مرفأ_بيروت الكارثي، عزاؤنا لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين، وتحية إكبار للذين بلسموا جراحهم وعادوا إلى الحياة. منهم نستلهم العزيمةَ للاستمرار، والأملَ في أن تستعيد عاصمتنا قريبًا بريقها ومكانتها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/BduhleDKPd
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 4, 2022
في الذكرى الثانية ل #انفجار_مرفأ_بيروت الكارثي، عزاؤنا لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين، وتحية إكبار للذين بلسموا جراحهم وعادوا إلى الحياة. منهم نستلهم العزيمةَ للاستمرار، والأملَ في أن تستعيد عاصمتنا قريبًا بريقها ومكانتها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/BduhleDKPd