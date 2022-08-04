في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.. تغريدة من الجيش

غرّد الجيش عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الكارثي، عزاؤنا لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين، وتحية إكبار للذين بلسموا جراحهم وعادوا إلى الحياة. منهم نستلهم العزيمةَ للاستمرار، والأملَ في أن تستعيد عاصمتنا قريبًا بريقها ومكانتها.

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