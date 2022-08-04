بعد الحذر منها... إقبال على شراء هذه السلعة!

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لاحظ صيادلة تغيّر في طريقة شراء واستهلاك الأدوية لدى اللبنانيين، فبعدما كانوا يفضلون شراء الأدوية المستوردة، بسبب اعتيادهم عليها ، باتوا اليوم يقصدون شراء أدوية "الجنريك"، أي الأدوية البديلة، لكلفتها الأقل، وتوافرها في الصيدليات، والاهم لمفعولها الطبي.واعتبر الصيادلة" أن هذا الامر دليل على عودة الثقة بصناعة الادوية اللبنانية وسط غلاء أسعار الأدوية المستوردة".