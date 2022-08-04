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لبنان

بعد الحذر منها... إقبال على شراء هذه السلعة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2022 | 04:15
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لاحظ صيادلة تغيّر في طريقة شراء واستهلاك الأدوية لدى اللبنانيين، فبعدما كانوا يفضلون شراء الأدوية المستوردة، بسبب اعتيادهم عليها ، باتوا اليوم يقصدون شراء أدوية "الجنريك"، أي الأدوية البديلة، لكلفتها الأقل، وتوافرها في الصيدليات، والاهم لمفعولها الطبي.
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واعتبر الصيادلة" أن هذا  الامر دليل على عودة الثقة بصناعة الادوية اللبنانية وسط غلاء أسعار الأدوية المستوردة".

لبنان

خاص

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