لحظاتٌ تُكشف لأول مرّة عن انفجار مرفأ بيروت.. شهاداتٌ تسردُ مشاهد مروّعة!

مهما تعاظمت الأيام وانقلبَ الزمن، يبقى يومُ الرّابع من آب نهاراً مشؤوماً في الذاكرة اللبنانية الصاخبة بالمآسي. حتماً، المشهدُ كلّه تغيّر في ذلك اليوم عام 2020، حينما ضربَ انفجارٌ كارثي مرفأ بيروت، وأزهق أرواح أكثر من 200 شهيد فضلاً عن الجرحى والمعوقين الذين ما زالوا يعانون من أثار تلكَ الجريمة التي قلّ نظيرها على صعيد التّاريخ.

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في سياق الأيام العابرة، أصبحت صورة الانفجار المروّع شاخصة في أذهان اللبنانيين، في حين أن إهراءات المرفأ بقيت الشاهد الأكبر على ما جرى قبل عامين. وعلى الرغم من بدء إنهيارها شيئاً فشيئاً، إلا أن تلك الإهراءات ستبقى حاضرة في الوجدان لتؤكّد أن جريمة مثل هذا النوع لن تنقضي بشكل عابر، فالمُطالبة بالحقيقة كبيرة، ولا سكوتَ عنها مهما طال الزّمن.