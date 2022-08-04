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لبنان

قاووق يرفع حدّة التهديد: لو علم قادة العدو الإسرائيلي ماذا أعدت المقاومة لهم لما ناموا الليل

Lebanon 24
04-08-2022 | 02:52
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية قبل أيام، هو رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي أن المقاومة استعدت وجهزت الصواريخ التي تطال كاريش وما بعد كاريش".
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وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه الحزب في مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل، قال قاووق: "لو علم قادة العدو الإسرائيلي ماذا أعدت المقاومة للمنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية النفطية والغازية والعسكرية، لما ناموا الليل".
 
ولفت إلى أن "اللبناني كان ينتظر ويستجدي الأميركي، أما الآن فالمعادلة تغيرت، حيث إنه بمعادلة المقاومة، صار الإسرائيلي ينتظر ويستجدي الأميركي، وقد صرح في هذا الإطار رئيس حكومة العدو علنا وطلب من أميركا العمل على اتفاق سريع مع لبنان حول ترسيم الحدود، لأنهم يخشون قدرة المقاومة، ويصدقون وعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".
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