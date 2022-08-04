"طيران الشرق الأوسط" تعدل بعض رحلاتها... اليكم التفاصيل

صدر عن شركة "طيران الشرق الأوسط" البيان التالي:

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تعلن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية: 10 و12 و13 و14 و15 و16 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.