ماذا قالت الخارجية الفرنسيّة في الذكرى السنوية الثانيّة لانفجار مرفأ بيروت؟

في الذكرى السنوية الثانيّة لانفجار مرفأ بيروت، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنّه "بعد عامين على الانفجار، يتعيّن محاسبة المسؤولين، ويجب أن تكون العدالة قادرة على العمل بشفافية".

وأضافت أنّ "الأمر متروك للقادة السياسيين لاتخاذ القرارات من دون تأخير، لإخراج لبنان من أزماته".