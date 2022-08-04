Advertisement

لبنان

ماذا قالت الخارجية الفرنسيّة في الذكرى السنوية الثانيّة لانفجار مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 09:06
A-
A+
Doc-P-977649-637952265583092186.jpg
Doc-P-977649-637952265583092186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الذكرى السنوية الثانيّة لانفجار مرفأ بيروت، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنّه "بعد عامين على الانفجار، يتعيّن محاسبة المسؤولين، ويجب أن تكون العدالة قادرة على العمل بشفافية".
 
وأضافت أنّ "الأمر متروك للقادة السياسيين لاتخاذ القرارات من دون تأخير، لإخراج لبنان من أزماته".
Advertisement
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:41 | 2022-08-04
09:53 | 2022-08-04
05:00 | 2022-08-04
11:52 | 2022-08-04
11:32 | 2022-08-04
11:11 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website