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لبنان

درجات الحرارة تلامس الـ42 درجة في هذه المناطق.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-08-2022 | 09:15
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الجنوب والداخل حيث تتجاوز درجات الحرارة في البقاع الـ42 درجة في الظل، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خاصة في الداخل ومن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وننصح بالإكثار من شرب المياه. وجاء في النشرة الآتي: 
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- الحال العامة: يتأثر لبنان اعتبارا من اليوم الخميس بكتل هوائية حارة ويكون تأثيرها بشكل خاص في المناطق الجنوبية والداخلية حيث تتخطى درجات الحرارة ال 42° في بعض مناطق البقاع وتستمر حتى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجا. وتحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة). 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في بيروت والمناطق الساحلية الشمالية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الجنوبية والداخلية خاصة لتتجاوز ال40°في الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر. ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة المحسوسة ليلا ال 35 درجة على الساحل ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الجنوب والداخل حيث تتجاوز درجات الحرارة في البقاع ال42° درجة في الظل، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خاصة في الداخل ومن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وننصح بالإكثار من شرب المياه. السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة في الداخل والجنوب مع بداية انحسار تأثير الكتل الحارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 31 درجة، في الداخل من 19 إلى 31  درجة. 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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