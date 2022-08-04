ماكرون في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ: يجب تحقيق العدالة

في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"يعيش لبنان اليوم يوم حداد وطني بعد مضي عامين على انفجار مرفأ بيروت. وأنا أتذكر ببالغ الأسى حالة الذهول التي أصابتني في آب 2020 عندما علمت بوقوع هذه الفاجعة. دفعتني كرامة اللبنانيين والشجاعة التي تحلوا بها مع أنّ الألم كان يملأ قلوبهم، إلى السفر إليهم بعد ذلك بيومين لأجول معهم شوارع حي الجميزة المدمرة. يجب إحقاق العدالة. كشفت هذه الفاجعة عن الأزمة المأساوية المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان. ويجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة وإجراء الإصلاحات".

Advertisement