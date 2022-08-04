حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1181614.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10540.