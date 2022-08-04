سيناتور جمهوري: على الساسة اللبنانيين التحلي بالشجاعة لإحداث التغيير

قال السيناتور الجمهوري جيم ريش إن "على الساسة اللبنانيين النأي بأنفسهم عن حزب الله، والتحلي بالشجاعة لإحداث التغيير"، مشيراً إلى "لبنان يواصل الانحدار"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

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