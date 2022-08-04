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لبنان

سيناتور جمهوري: على الساسة اللبنانيين التحلي بالشجاعة لإحداث التغيير

Lebanon 24
04-08-2022 | 13:03
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قال السيناتور الجمهوري جيم ريش إن "على الساسة اللبنانيين النأي بأنفسهم عن حزب الله، والتحلي بالشجاعة لإحداث التغيير"، مشيراً إلى "لبنان يواصل الانحدار"، بحسب ما نقلت قناة "العربية". 
 
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ريش

حزب الله

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