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لبنان

وزير البيئة يكشف عن فحص نوعية الهواء بعد سقوط صوامع في المرفأ

Lebanon 24
04-08-2022 | 13:01
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نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على صفحته على "الفايسبوك" فيديو لفحص نوعية الهواء في محيط الإهراءات بعد سقوط عدد من الصوامع من قبل فريق متخصص من "سرية الوقاية من اسلحة الدمار الشامل" CBRN في الجيش اللبناني، ومختبر البيئة والزراعة والغذاء LEAF في الجامعة الأميركية في بيروت.
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وقال الوزير ياسين: "نحن الآن في المرفأ بعد سقوط عدد من الصوامع لفحص نوعية الهواء والانبعاثات الموجودة وأخذ عينة من الهواء لمعرفة اذا كانت تحمل فطريات، على أن ينشر التقرير لاحقا".
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