Advertisement

لبنان

الكتلة الوطنية: لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية

Lebanon 24
04-08-2022 | 13:13
A-
A+
Doc-P-977722-637952410909094677.jpg
Doc-P-977722-637952410909094677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت "الكتلة الوطنية"، في بيان، أن "انهيار جزء من الأهراءات بينما كان أهالي الضحايا وآلاف من اللبنانيات واللبنانيين يتوافدون إلى مرفأ بيروت اليوم، هو تعبير إضافي عن احتقار السلطة لمشاعر الناس، ولأبسط مفاهيم العدالة والانسانية".
Advertisement
 
واعتبرت أنه "بات واضحا اليوم، بعد سنتين من المحاولات للسير بالتحقيق، أن تحالف الميليشيا والمافيا لن يوفر وسيلة لعرقلة عمل القضاء اللبناني، وقد بات التوجه إلى العدالة الأممية ضرورة للوصول إلى المحاسبة. عليه، فإننا نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وفرض عقوبات دولية على من يعرقل التحقيق في تهديد مباشر للاستقرار والأمن في لبنان. صحيح أن هوية المجرم باتت معروفة، فهو بالتحديد من يحاول عرقلة العدالة. هو من يهدد القاضي ويبتز اللبنانيات واللبنانيين في أمنهم لطي صفحة الجريمة والعفو عما مضى. حقائق كثيرة باتت معروفة اليوم حول من استقدم مادة النيترات ومن تغاضى عن وجودها والغاية من وصولها إلى بيروت. ولكن يبقى أن نعرف الحقيقة متكاملة في أكبر جريمة عرفها لبنان".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-04
14:20 | 2022-08-04
14:14 | 2022-08-04
13:20 | 2022-08-04
13:11 | 2022-08-04
13:03 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website