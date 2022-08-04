نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك



Advertisement وتراوحت التعليقات على كلام باسيل بين مؤيد ومعارض . وفي معرض رده على احد التعليقات الرافضة لكلام باسيل، كتب النائب السابق نبيل نقولا تعليقا جاء فيه"عيب الحكي الوسخ بهيك مناسبة والله يرحم يللي سقطوا وكلنا منصلي من اجل ارواحن الطاهرة وحتى تبيان الحقيقة". كتب النائب جبران باسيل ليل امس تعليقا على ذكرى ٤ آب عبر " تويتر" جاء فيه: "كل واحد منا بذكرى انفجار المرفأ، بيتأمّل وبيصلّي على طريقته للشهداء، للجرحى، للمتضرّرين وللموقوفين ظلمًا…. الزهرة هي رمزية، بس الالتزام بالحقيقة والعدالة هو الصلاة الحقيقية".وتراوحت التعليقات على كلام باسيل بين مؤيد ومعارض . وفي معرض رده على احد التعليقات الرافضة لكلام باسيل، كتب النائب السابق نبيل نقولا تعليقا جاء فيه"عيب الحكي الوسخ بهيك مناسبة والله يرحم يللي سقطوا وكلنا منصلي من اجل ارواحن الطاهرة وحتى تبيان الحقيقة".

وبعد بعض الوقت تنبه نقولا أو أن أحدهم لفت نظره الى انه كتب التعليق في المكان الخطأ، ما اوحى وكأنه يرد على باسيل، فحذف التعليق واعاد نشره مجددًّا تعقيبًا على الشخص الذي شتم باسيل .

وقال نقولا في تعليقه الجديد: "عيب عليك تحكي هالكلام بهيك مناسبة. جبران عم يتصرف كمواطن يتألم من يللي حصل ....بيكفي حقد وزناخة".