جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم.. هل من تراجع أو ارتفاع؟

توقّع عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس عبر "لبنان 24" أن يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنّ "سعري المازوت والبنزين سيتراجعان بشكل ملحوظ".

وأشار البراكس إلى أنّ "هذا التراجع مرده الى تراجع أسعار النفط عالمياً، إضافة الى استقرار نسبي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وعلى منصة صيرفة"، وأضاف: "كل هذه العوامل ستودي إلى انخفاض في الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط خلال الأسبوع المقبل إذا ما ظلت العوامل المذكورة آنفاً قائمة" .

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