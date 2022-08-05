Advertisement

لبنان

لهذا السبب يلجأ باسيل إلى "تطهير" "التيار"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-08-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-977817-637952829019873314.jpg
Doc-P-977817-637952829019873314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحضّر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل منذ الآن لمرحلة ما بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي ستكون له "تدّخلات" مباشرة بشؤون "التيار" الداخلية، بعد الإنهيارات المتلاحقة التي تمّ تسجيلها منذ اليوم الأول لتسّلم باسيل رئاسة "التيار". 
Advertisement
وفي المعلومات، فإنّ باسيل بدأ بـ"نفضة" داخلية على مستوى المناطق، بحيث سيُقصى كل مسؤول وكل منسّق لا يكون ولاؤه لـ"الباسيلية" صافياً ومضموناً مئة في المئة. 
ويؤخذ على الذين سيطاولهم هذا الإقصاء أو الإبعاد، أنهم لا يزالون ينسّقون مواقفهم وتحركاتهم مع بعض النواب غير  المنسجمين مع "السياسة الباسيلية" في إدارة شؤون "التيار".  
وفي سياق آخر، تفيد المعلومات أن "التيار الوطني الحر" أعد أمس بياناً، ارجأ اصداره الى اليوم ، يرد فيه على بيان الرد الذي اصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "الذي بات يتعرض لحملة منظمة بتوجيه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وفق ما تؤكد أوساط حكومية معنية.
في المقابل، قالت مصادر نيابية في "التيار": "لا علم لنا باي بيان ولم يصلنا اي نوت حول هذا البيان على مجموعة الواتساب". كذلك قالت مصادر نيابية أخرى أن لا دخل لها ببيانات باسيل التي لا تعبّر مطلقا على رأي ومواقف كل النواب".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-05
02:15 | 2022-08-05
02:00 | 2022-08-05
01:45 | 2022-08-05
01:42 | 2022-08-05
01:40 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website