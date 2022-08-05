المكتب الإعلامي لميقاتي يوضح: هذه حقيقة الأخبار المرتبطة بمرسوم التجنيس

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

يتم التداول باخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق، فاقتضى التوضيح".