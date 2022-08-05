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لبنان
المكتب الإعلامي لميقاتي يوضح: هذه حقيقة الأخبار المرتبطة بمرسوم التجنيس
Lebanon 24
05-08-2022
|
01:07
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
يتم التداول باخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق، فاقتضى التوضيح".
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