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لبنان

"نحو 20 ألف صاروخ جاهز في لبنان لضرب اسرائيل"... تصريح خطير من قائد الحرس الثوري الإيراني!

Lebanon 24
05-08-2022 | 01:15
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "حزب الله" يمتلك "أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل، منها عشرة آلاف على الأقل جاهزة لضرب العدو.

وقال اللواء الإيراني إن "حزب الله جهز ما بين 10 آلاف و20 ألف صاروخ في لبنان، لضرب اسرائيل، وهي تدرك ذلك"، مضيفا أنه "يكفي أن تخطئ إسرائيل، فعند ذلك ستبدأ عملية عسكرية واسعة ضدها"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".
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وتابع: "الأميركيون تصوروا أن بإمكانهم شل إيران إذا فرضوا عقوبات عليها، لكن البلاد تجاوزت هذه العقوبات". 


(عربي 21)

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