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لبنان

عناصر "مدسوسة" في الشارع.. مُحادثة تكشف هدفاً لـ"إشعال مواجهة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 03:45
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خلال التحرّك الذي أقيم في محيط مجلس النواب، أمس الخميس، في إطار ذكرى انفجار 4 آب، لوحظ دخول عناصر "مدسوسة" بين المتظاهرين لافتعال اشكالات.

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ورصد مُراسل "لبنان24" حديثاً بين شابين مجهولين، إذ قال أحدهما للآخر: "فوت قرّب لقدام لحد العسكر.. خليها تولع".

وبالفعل، استطاع أحد هؤلاء الشبان التقدّم، في حين أن آخرين بادروا إلى تكسيرِ جزءٍ من العوائق الحديدية الموجودة هناك. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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