عناصر "مدسوسة" في الشارع.. مُحادثة تكشف هدفاً لـ"إشعال مواجهة"

خلال التحرّك الذي أقيم في محيط مجلس النواب، أمس الخميس، في إطار ذكرى انفجار 4 آب، لوحظ دخول عناصر "مدسوسة" بين المتظاهرين لافتعال اشكالات.



Advertisement ورصد مُراسل "لبنان24" حديثاً بين شابين مجهولين، إذ قال أحدهما للآخر: "فوت قرّب لقدام لحد العسكر.. خليها تولع". ورصد مُراسلحديثاً بين شابين مجهولين، إذ قال أحدهما للآخر: "فوت قرّب لقدام لحد العسكر.. خليها تولع".