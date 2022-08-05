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لبنان

فرنسا تبتعد عن لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 04:15
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كان لافتاً الكلام الفرنسي، يوم أمس، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، إذ كانت هناك إشارة صريحة لعدم السماح لـ"انهيار لبنان" مع وجود إصرار على استكمال مساعدتهِ.
مصادر سياسية مقربة من قوى 8 آذار وجدت في تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجديداً لموقف سابقٍ "متضامن" مع لبنان، إلا أنها وجدت أن مضمونه كان بعيداً عن "الحدّية" ضد مختلف الأحزاب السياسية. 
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كذلك، اعتبرت المصادر أن ماكرون لم يُحدّد أبداً كيفية استكمال مساعدة لبنان، وعمّا إذا كان ذلك سيحصل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عبر دعم مشاريع أساسية ترتبطُ بالنفط والغاز وإعادة إعمار المرفأ. 
ورأت المصادر أن هناك تساؤلات تطرح أيضاً عن المبادرة الفرنسية ومصيرها، في حين أن بعض الآراء باتت ترى ابتعاداً ملحوظاً لفرنسا عن لبنان وتحديداً خلال المرحلة الأخيرة، في مقابل اراء ومعطيات تؤكد استمرار التحرك الفرنسي الفاعل دعما للبنان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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