سعر جديد لقارورة الغاز اليوم.. كم أصبح؟

على عكسِ أسعار المحروقات الأخرى، سجل سعر قارورة الغاز ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الجمعة، إذ بلغ 316 ألف ليرة لبنانية بعدما كان 314 ألف ليرة قبل يومين.

أما في ما خصّ البنزين والمازت، فقد شهد سعرهما تراجعاً، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يزداد هذا التراجع الأسبوع المقبل.

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