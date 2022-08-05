Advertisement

لبنان

عن توحيد سعر صرف الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه خبيرٌ مالي

Lebanon 24
05-08-2022 | 02:46
A-
A+
Doc-P-977851-637952897616076137.jpg
Doc-P-977851-637952897616076137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير المالي مارون خاطر إنّ "ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مرتبط بمَا ستؤول إليه المُفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بشكل أساسي"، وأضاف: "أما من جهة ثانية، فإن الأمر لن يكون سهلاً لأننا نُفاوض عدواً". 
Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت خاطر إلى أنّ "مسألة الاستفادة الاقتصادية من ثرواتنا المائية قد تأخذ وقتاً، ويجب البحث عن حلولٍ واقعية تنطلق من الاستقرار السياسي وفرض الدولة السيطرة على حدودها ومكافحة الفساد". 

مع هذا، فقد رأى خاطر أنّ "الوضع في لبنان محكوم بالفساد والزبائنية والطائفية، وبالتالي لا جدوى لأي أموال ستدفع للبنان"، داعياً "شركة توتال لعدم دفع أموال للبنان ما لم يكن هناك حلّ شامل".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار خاطر إلى أنه "ليس هناك أي توحيد لسعر صرف الدولار ما لم يتم احترام الشروط المطلوبة"، وقال: "لا يُمكن توحيد سعر الصرف ما لم يتم تنظيم آلية سعر الصرف وضبط الحدود". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:35 | 2022-08-05
04:32 | 2022-08-05
04:30 | 2022-08-05
04:30 | 2022-08-05
04:17 | 2022-08-05
04:16 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website