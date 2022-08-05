عن توحيد سعر صرف الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه خبيرٌ مالي

قال الخبير المالي مارون خاطر إنّ "ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مرتبط بمَا ستؤول إليه المُفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بشكل أساسي"، وأضاف: "أما من جهة ثانية، فإن الأمر لن يكون سهلاً لأننا نُفاوض عدواً".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت خاطر إلى أنّ "مسألة الاستفادة الاقتصادية من ثرواتنا المائية قد تأخذ وقتاً، ويجب البحث عن حلولٍ واقعية تنطلق من الاستقرار السياسي وفرض الدولة السيطرة على حدودها ومكافحة الفساد".



مع هذا، فقد رأى خاطر أنّ "الوضع في لبنان محكوم بالفساد والزبائنية والطائفية، وبالتالي لا جدوى لأي أموال ستدفع للبنان"، داعياً "شركة توتال لعدم دفع أموال للبنان ما لم يكن هناك حلّ شامل".



وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار خاطر إلى أنه "ليس هناك أي توحيد لسعر صرف الدولار ما لم يتم احترام الشروط المطلوبة"، وقال: "لا يُمكن توحيد سعر الصرف ما لم يتم تنظيم آلية سعر الصرف وضبط الحدود".

