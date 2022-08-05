انحسار الكتل الحارة في هذا الموعد.. وتحذير من الحرائق!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في الداخل والجنوب مع بداية انحسار تأثير الكتل الحارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان وخصوصا على المناطق الجنوبية والداخلية، وتلامس درجات الحرارة ال 42 في بعض مناطق البقاع، وتستمر حتى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجيا.تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة في الجنوب والداخل، حيث تلامس درجات الحرارة في البقاع ال42 في الظل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بخاصة في الداخل، ومن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وننصح بالاكثار من شرب المياه.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في الداخل والجنوب، مع بداية انحسار تأثير الكتل الحارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 40 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و85 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,53- ساعة غروب الشمس: 19,34