Advertisement

لبنان

انحسار الكتل الحارة في هذا الموعد.. وتحذير من الحرائق!

Lebanon 24
05-08-2022 | 03:18
A-
A+
Doc-P-977860-637952918522137410.jpeg
Doc-P-977860-637952918522137410.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في الداخل والجنوب مع بداية انحسار تأثير الكتل الحارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان وخصوصا على المناطق الجنوبية والداخلية، وتلامس درجات الحرارة ال 42 في بعض مناطق البقاع، وتستمر حتى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجيا.
تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.
معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة في الجنوب والداخل، حيث تلامس درجات الحرارة في البقاع ال42 في الظل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بخاصة في الداخل، ومن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وننصح بالاكثار من شرب المياه.
 
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في الداخل والجنوب، مع بداية انحسار تأثير الكتل الحارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
 
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة.
 
- الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 40 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و85 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05,53
- ساعة غروب الشمس: 19,34
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:35 | 2022-08-05
04:32 | 2022-08-05
04:30 | 2022-08-05
04:30 | 2022-08-05
04:17 | 2022-08-05
04:16 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website