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لبنان

رسالة من أهالي شهداء فوج الإطفاء لـ "غوتيريش".. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
05-08-2022 | 04:01
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وجّه أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.
 
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