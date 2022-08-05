رسالة من أهالي شهداء فوج الإطفاء لـ "غوتيريش".. ماذا جاء فيها؟

وجّه أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.

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