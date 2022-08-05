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لبنان
رسالة من أهالي شهداء فوج الإطفاء لـ "غوتيريش".. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
05-08-2022
|
04:01
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وجّه أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.
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