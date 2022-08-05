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لبنان

تغريدة لافتة لـ"غادة عون": "بالنيابة العامة في جبل لبنان ما في ناس بسمنة وناس بزيت"

Lebanon 24
05-08-2022 | 04:17
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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" كاتبة: " شكرا ريسة نازك الخطيب .افتخر بجراتك ونزاهتك.لو مهما على التهديد والوعيد والترهيب عملتي ضميرك، بهنيكي ونحن وكل قاض لا يمكن إلا أن يسلك هذا المسار اذا كنا بالفعل خداما للعدالة".
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واضافت في تغريدة ثانية:"بعدين وعلى سبيل المعلومات هناك في الملف ثلاثة تقارير خبرة أجمعت على حقيقة واحدة لم يتم دحضها والمدعية على المصرف حصلت على مبلغ كبير ولم تسقط حقها".


وتابعت، "اذا اين الظلم. لا أريد أن ادخل في سجال حول موضوع الدعوى".

وختمت القاضية عون، بالقول: "لكن بشكرالله انو بالنيابة العامة في جبل لبنان ما في ناس بسمنة وناس بزيت".
 
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