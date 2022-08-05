ماذا كشف وزير الداخلية عن مسألة إصدار مرسوم تجنيس جديد؟

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي في حديث عبر قناة الـ"LBCI" أن "التوقيع على أيّ مرسوم تجنيسٍ غير وارد لديه".

كذلك، أصدر مكتب المولوي بياناً أكّد فيه أنه "غير معنيّ إطلاقاً بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد"، مشيراً إلى أن "الوزارة لم تقم بأيّ إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع، كما أنها ترفض السير بهكذا مشروع".

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ووفقاً للبيان، فقد وجّه مولوي كتاباً إلى صحيفة " Liberation"، معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.

كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أصدر صباح اليوم الجمعة، بياناً نفى فيه كل الأخبار المُتداولة عن التحضير لمرسوم تجنيس جديد.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "ميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحثٍ لديه على الإطلاق".