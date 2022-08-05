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لبنان

لمستخدمي الصرافات الآلية في المصارف.. إليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 05:43
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عقب إعلان جمعية "مصارف لبنان"، اليوم الجمعة، بدء إضرابٍ في المصارف اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، لوحظ تهافتٌ كثيف للمواطنين إلى المصارف في الدقائق الأخيرة قبل إقفالها، اليوم الجمعة، وذلك من أجل سحب رواتبهم.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ المصارف أوقفت سحب الدولار من الصرّافات الآليّة بناء لتعميم مصرف لبنان 161 اعتباراً من الساعة 12.30 ظهراً، وذلك بعكسِ ما أشيعَ بأن المؤسسات المصرفية ستُمدّد العمل بدوام سحب الدولار حتى فترة ما بعد الظهر.

وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "دوام سحب الدولار استناداً لمنصة صيرفة كان معروفاً وليس جديداً"، مشيرة إلى أن "الشائعات التي جرى ربطها بالإضراب ليس لها أساس من الصحة وجميع عملاء المصارف يعلمون متى يجري سحب الدولار ومتى لا يمكنهم ذلك".

ورداً على سؤال بشأن رواتب القطاع العام، أوضحت المصادر أنّ "تحويلات تلك الرواتب ستجري في مُنتصف الأسبوع المقبل، وبمجرد فتح المصارف أبوابها فإن الموظفين سيتقاضونها بشكل طبيعي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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