هل ستتوقّف منصة "صيرفة" اليوم؟

قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إنّ "البنك المركزي سيصدرُ اليوم تسعيرة جديدة لمنصّة صيرفة بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق"، مشيرة إلى أنه "لا علاقة للمصرف بالإضراب الذي أعلنت عنه جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة".

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وأضافت المصادر: "المنصة لن تتوقف اليوم، وهي مستمرة بقبول الطلبات المرتبطة بها، ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار ضمنها استقراراً عند حدود الـ25700 ليرة لبنانية مع وجود إمكانية لارتفاع طفيف".

