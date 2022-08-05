Advertisement

لبنان

هل ستتوقّف منصة "صيرفة" اليوم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-08-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-977901-637953007636031249.jpg
Doc-P-977901-637953007636031249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إنّ "البنك المركزي سيصدرُ اليوم تسعيرة جديدة لمنصّة صيرفة بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق"، مشيرة إلى أنه "لا علاقة للمصرف بالإضراب الذي أعلنت عنه جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة". 
Advertisement

وأضافت المصادر: "المنصة لن تتوقف اليوم، وهي مستمرة بقبول الطلبات المرتبطة بها، ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار ضمنها استقراراً عند حدود الـ25700 ليرة لبنانية مع وجود إمكانية لارتفاع طفيف". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-05
06:33 | 2022-08-05
05:43 | 2022-08-05
07:07 | 2022-08-05
07:00 | 2022-08-05
06:46 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website