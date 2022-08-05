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لبنان
بلبلة امام المصارف في طرابلس... ما القصة؟
Lebanon 24
05-08-2022
|
05:50
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تجمع المواطنين باعداد كبيرة امام مجموعة من المصارف والصرافات الآلية في طرابلس وذلك بعد قرار الاقفال الذي أعلنته المصارف.
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