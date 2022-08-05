هل يتوقف الصرافون عن العمل؟

أفاد مندوب "لبنان 24" انه تم عقد اجتماع بين عدد من الصرافين في طرابلس والشمال.



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ووفقا للمعلومات، امتنع عدد من الصرافين غير الشرعيين في طرابلس عن بيع الدولار، واكتفوا بشرائه فقط. وخلال الاجتماع ظهر توجه عن بعضهم للاضراب والتوقف عن بيع وشراء الدولار في الاسواق الموازية.ووفقا للمعلومات، امتنع عدد من الصرافين غير الشرعيين في طرابلس عن بيع الدولار، واكتفوا بشرائه فقط.