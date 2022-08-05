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لبنان

المكتب الاعلامي لميقاتي يرد على "الوطني الحر": ما أفصح حامل العقوبات الدولية

Lebanon 24
05-08-2022 | 06:33
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
تعقيبا على البيان الذي أصدره "التيار الوطني الحر" نكتفي بالقول: الناس في واد و"تيار قلب الحقائق" في واد، ولذلك سيكون ردنا مقتضبا ولمرة أخيرة منعا للتمادي في الابتزاز السياسي وفي سجالات عقيمة ليس أوانها في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد عموما وقطاع الكهرباء خصوصا.
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إن بيان "التيار" يعكس نظر صاحبه في مرآة منزله. ولاننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن الضرب بالميت حرام، لن نضرب في "ميت التيار" مكتفين بهذا القدر، ومستلهمين بتصرّف قول الاديب سعيد تقي الدين "ما أفصح حامل العقوبات الدولية" على فساد موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة".
 
بيان "التيار" 
وكان صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ بيانا تضمن اتهامات لرئيس الحكومة.
وجاء في بيان "التيار": نحن لا سريّة مصرفية نختبئ وراءها، فحساباتنا مكشوفة ومكاتبنا معروفة وحملاتنا الإنتخابية كلفتها معدومة. لا أموال ولا ثروات لنا... ثروتنا هي نضالنا. 
لقد طفح الكيل ولن نسمح لأمثالك أن يتطاول على تيّار سياسي وشعبي معمَّدٍ بدم الشهداء ومحصّن بشرعية الناس. كيف تسمح لنفسك أن تتطاول على أكبر كتلة نيابية وتحقد عليها، فقط لأنها رفضت أن تسمّيك لرئاسة الحكومة".
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