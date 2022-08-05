عطلة الصحافة الثلثاء في ذكرى عاشوراء

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية عطلة الصحافة في ذكرى عاشوراء، وقالت في بيان: "يصادف يوم الثلثاء 9 آب 2022 ذكرى عاشوراء، تتوقف فيه الصحف عن العمل، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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