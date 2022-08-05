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لبنان

إيليا ابن الـ15 عاماً سفيراً لشركتي تكنولوجيا.. والدته اعلامية لبنانية شهيرة: "أنا أمّ فخورة"

Lebanon 24
05-08-2022 | 08:00
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هو إيليا طنوس، إبن بلدة جران البترونية، موهبة شابة بعمر الـ15 جذبت موهبته الاستثنائية في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني شركتين للتكنولوجيا هما Prow و Revotips لاعتماده أول سفير للشركتين لتعزيز المواهب الشابة في خطوة فريدة، وقد بدأ عملاً تدريبيا مع الشركتين.
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الشركتان اللتان أطلقتا برنامجهما الإرشادي للشباب أعلنتا أن إيليا "برهن عن شغف وتعلّق بكل ما له علاقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا، والقرصنة الأخلاقية. وأثبت من سنّ ال15عن تعطش لتعميق مهاراته وتعزيزها. وأعلنتا ان إيليا يشكل إنطلاقة عملهما على مستوى الإرشاد. وأكدتا أنهما تهدفان لأن تكون تجربته مصدر إلهام لكافة المواهب الخفية التي يكتنزها شبابنا، سواء في المدارس أو على المستوى الجامعي". وأكدتا السعي من خلال هذا البرنامج لخلق نظام لتوفير بيئة مناسبة للتعلم المهني والقيادة في عصر التحول الرقمي".
 
يُذكر أنّ ايليا هو ابن الاعلامية ريما عساف، ونشرت الاخيرة عبر صفحتها على "فيسبوك" الخبر وعلّقت بالقول: "أنا ام فخورة".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

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