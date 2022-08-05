عودة سنترال البترون الى العمل مجددا

غرد المدير العام لهيئة "اجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على "تويتر": "عودة سنترال البترون الى الخدمة مجددا وستنتهي اعادة ربط جميع المشتركين خلال فترة بعض الظهر. عمل مضن قامت به فرق المديرية الفنية في اوجيرو".

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