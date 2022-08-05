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لبنان

عودة سنترال البترون الى العمل مجددا

Lebanon 24
05-08-2022 | 08:17
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 غرد المدير العام لهيئة "اجيرو" عماد كريدية عبر  حسابه على "تويتر": "عودة سنترال البترون الى الخدمة مجددا وستنتهي اعادة ربط جميع المشتركين خلال فترة بعض الظهر. عمل مضن قامت به فرق المديرية الفنية في اوجيرو".
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عماد كريدية

سنترال البترون

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