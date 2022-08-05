o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
37
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل: دعوة عدوان مرفوضة بالشكل والمضمون
Lebanon 24
05-08-2022
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري البيان الآتي: "ردّاً على دعوة سابقة ولاحقة لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الى وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس شورى الدولة الحضور للاستماع اليهما بحضور رئيس دائرة المناقصات جان العلية وذلك في ضوء استدعاء النيابة العامة التمييزية لهذا الاخير ولاتخاذ تدابير في مرحلة اخرى على ضوء الاستماع. أكد وزير العدل رفضه مسبقا تلبية الدعوة الاولى ويكرر رفضه تلبية الدعوة الثانية الموجهة اليه من رئيس لجنة الادارة والعدل بناءً لما يلي:
Advertisement
اولا: ان دعوة رئيس اللجنة لمناقشة ملف قضائي عالق امام مجلس شورى الدولة ولإخبار مقدم من قبل هذا الاخير تشكل مساساً مباشراً بمبدأ فصل السلطات وتدخلا بعمل القضاء ويخرج اصلا عن صلاحية لجنة نيابية مهمتها دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها، وذلك نتيجة التصاريح الاعلامية والمقابلات التلفزيونية التي قام بها رئيس دائرة المناقصات على اثر صدور القرار القضائي عن مجلس شورى الدولة.
ثانياً: إن كان هناك ثمة استفسارات في هذا الموضوع فهي تخضع لأصول برلمانية لم يصر الى مراعاتها، لا أن يتم الطلب علناً واعلامياً من وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة الحضور للاستماع اليهما.
ثالثاً: تستغرب مصادر وزير العدل ما ورد بأن الحالة اصبحت مدار اخذ ورد في وسائل الاعلام، في حين لم يصدر اي تصريح عن وزير العدل في هذا الشأن.
رابعاً: ورد في تصريح النائب عدوان انه يريد الاستماع الى وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بقانون الشراء العام، فيما الأجدى بأنه اذا كان ثمة تعديلات واقتراحات جديدة في شأن قانون الشراء العام الذي صدر مؤخراً، فيتم ارسالها وفقاً للاصول لإبداء الملاحظات بشأنها في حال وجدت.
وعليه يؤكد وزير العدل بأنه مطلقًا لن يلبي هذه الدعوة او دعوات مشابهة او مخالِفة للأصول".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
15:36 | 2022-08-04
04/08/2022 03:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارات "إختفت": ماذا يجري؟
Lebanon 24
السيارات "إختفت": ماذا يجري؟
06:30 | 2022-08-05
05/08/2022 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات إلى تركيا "مفوّلة".. و"التيكيت" بهذا السعر
Lebanon 24
الطائرات إلى تركيا "مفوّلة".. و"التيكيت" بهذا السعر
07:00 | 2022-08-05
05/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُطوّق إسرائيل بقوّة.. معطيات تكشفُ لحظة الحرب!
Lebanon 24
"حزب الله" يُطوّق إسرائيل بقوّة.. معطيات تكشفُ لحظة الحرب!
04:00 | 2022-08-05
05/08/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد لسعر البنزين.. إليكم كم بلغ ثمنه اليوم
Lebanon 24
تراجع جديد لسعر البنزين.. إليكم كم بلغ ثمنه اليوم
02:32 | 2022-08-05
05/08/2022 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-08-05
الحقيقة ستُقال كاملة لكي يعرف كل معرقل دوره وحجمه
04:15 | 2022-08-05
فرنسا تبتعد عن لبنان؟
12:17 | 2022-08-05
وزير المال ينفي كل ما يُشاع عن مرسوم جديد للتجنيس.. ماذا قال؟
12:10 | 2022-08-05
مدير مرفأ بيروت: تفجير 4 آب لن تمحوه ذاكرتنا
11:50 | 2022-08-05
رقم كبير تكشفه "قوى الأمن".. كم بلغ عدد الموقوفين خلال تمّوز؟
11:28 | 2022-08-05
منسق "العزم" في عكار رداً على "الوطني الحر": المواطن سئِمَ بهلوانياتكم
فيديو
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-08-04
05/08/2022 19:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
05/08/2022 19:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
05/08/2022 19:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact