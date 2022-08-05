الرئيس بري استقبل وفدا من عائلة الامام الصدر

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من عائلة الامام السيد موسى الصدر ضم كريمتيه حوراء ومليحة الصدر بحضور السيد رائد شرف الدين، السيدة حوراء الصدر قدمت للرئيس بري كتاباً بعنوان "إجمتعنا من أجل الانسان"، وهو عبارة عن محاضرة الامام الصدر التي القاها في كنيسة الكبوشيين في بيروت مترجمة الى عشر لغات عالمية.كما عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب حسن مراد.واستقبل الرئيس بري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني همداني في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.كما التقى رئيس المجلس السفيرة الفرنسية آن غريو حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.الرئيس بري استقبل ايضا رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، والعلامة السيد علي فضل الله وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان جورج خوري.