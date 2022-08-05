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لبنان

5 محاضر بحق اصحاب مولدات بقاعا لمخالفتهم التسعيرة الرسمية

Lebanon 24
05-08-2022 | 09:20
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ونظمت محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ولعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة قوى امن الدولة. فكانت حصيلة الجولات لليوم ٥ محاضر في البقاع.
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واكدت الوزارة استمرارها بالتشدد "في ضبط المخالفات في مختلف  القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات، مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية واحالتها على القضاء المختص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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