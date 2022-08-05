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لبنان

في طرابلس... اصابة أحد الاشخاص (صور)

Lebanon 24
05-08-2022 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص في منطقة المنكوبين في طرابلس للاصابة في قدميه جراء اطلاق النار عليه من قبل مجهولين. 
 
وعلى الفور، تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.
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