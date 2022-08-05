في طرابلس... اصابة أحد الاشخاص (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص في منطقة المنكوبين في طرابلس للاصابة في قدميه جراء اطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

وعلى الفور، تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.