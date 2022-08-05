مذكرة تفاهم بين غرفة طرابلس ومعهد الشرق الاوسط للسلام لتعزيز التنمية

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وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ممثلةً برئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي مذكرة تفاهم مع معهد الشرق الاوسط للسلام ممثلا بمؤسس المعهد سعيد بيلاني، في حضور مستشار المعهد الدكتور خالد جراح والمنسق عبد الرحمن غالب.وتهدف المذكرة الى "التزام الرؤية والأهداف والتوجهات والاستراتيجيات التي تعتمدها غرفة طرابلس الكبرى والشراكة في وضع إطار للتعاون من أجل تنفيذ المهام المشتركة التي تفضي الى تعزيز المبادرات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالإقتصاد الوطني، من خلال المشاريع الإستراتيجية والخطط العامة التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى والإضاءة على الخطوات العملية التي يجب إتباعها للوصول الى الأهداف المحددة".وأثنى دبوسي على "دور معهد الشرق الأوسط للسلام"، متمنيا له النجاح "في تحقيق أهدافه الأساسية بتحقيق السلام العنصر الحيوي المساعد على التقدم والإستقرار والإزدهار إنسانياً وإقتصادياً وإجتماعياً".