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لبنان

رقم كبير تكشفه "قوى الأمن".. كم بلغ عدد الموقوفين خلال تمّوز؟

Lebanon 24
05-08-2022 | 11:50
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صـدر عـن المديـرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

"نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي في خلال شهر تمّوز المنصرم من إلقاء القبض على /1328/ شخصًا بجرائم مختلفة منها: سرقة، وقتل، ومخدّرات، وتزوير وترويج عملة مزيّفة، وإطلاق نار، وعنف أُسري، وغيرها. وإثر ذلك، أودع الموقوفون المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته".
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