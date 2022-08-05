رقم كبير تكشفه "قوى الأمن".. كم بلغ عدد الموقوفين خلال تمّوز؟

صـدر عـن المديـرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:



"نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي في خلال شهر تمّوز المنصرم من إلقاء القبض على /1328/ شخصًا بجرائم مختلفة منها: سرقة، وقتل، ومخدّرات، وتزوير وترويج عملة مزيّفة، وإطلاق نار، وعنف أُسري، وغيرها. وإثر ذلك، أودع الموقوفون المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته".

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