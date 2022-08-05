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لبنان

حزب الله يعلق على الأحداث في غزة... ماذا قال؟

Lebanon 24
05-08-2022 | 12:25
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أعلن حزب الله تعليقًا على الأحداث في غزة أن "الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الاسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير".
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وقال: "نؤكد الوقوف الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة"، مضيفًا: " نعبر بشكل صريح عن تأييد كافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الاسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية".
 
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى وقوع  9 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 55 مواطنًا بجراح مختلفة، جراء الغارات الإسرائيلية.
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