المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تزور الكلية الحربية (صور)

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا والنائب نجاة عون صليبا الكلية الحربية في زيارتين منفصلتين، حيث التقتا الضباط الإناث من دورة "مئوية الكلية الحربية" التي تخرّجت مؤخراً، في حضور قائد الكلية وعدد من ضباطها.

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وهنّأت السيدتان فرونتسكا وصليبا الضباط الإناث على تخرجهنّ بنجاح وتخطّيهنّ صعوبات التدريب على مدى ثلاث سنوات في الكلية، أثبتن خلالها أنهنّ على قدم المساواة مع زملائهنّ الذكور.

كذلك، استعرضتا معهنّ التحديات التي تواجهها المرأة في مسيرتها المهنية، وشددتا على أهمية دورها في مختلف المجالات الوظيفية ولا سيّما الأمنية والعسكرية.

وشجعت فرونتسكا وصليبا المتخرجات على الاستمرار في أدائهنّ المميز والسعي إلى التفوق في مسيرتهنّ المهنية، بما يصبّ في خدمة الجيش والوطن.