عملية تهريب من العيار الثقيل في البقاع.. هذا ما جرى ضبطه

ضبطت دوريّة من فصيلة رياق، اليوم الجمعة، كميّة كبيرة من المواد الطبية والدخان الموضبة بهدف تهريبها إلى سوريا.

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ووفقاً للمعلومات، فقد تضمنت المواد المُهربة مجموعة من حقن البوتوكس التجميلية ذات الثمن الباهظ، كما جرى ضبطُ مجموعة من صناديق الدخان.