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لبنان

عملية تهريب من العيار الثقيل في البقاع.. هذا ما جرى ضبطه

Lebanon 24
05-08-2022 | 14:41
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ضبطت دوريّة من فصيلة رياق، اليوم الجمعة، كميّة كبيرة من المواد الطبية والدخان الموضبة بهدف تهريبها إلى سوريا.
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ووفقاً للمعلومات، فقد تضمنت المواد المُهربة مجموعة من حقن البوتوكس التجميلية ذات الثمن الباهظ، كما جرى ضبطُ مجموعة من صناديق الدخان.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المضبوطات إلى مبنى الفصيلة مع 3 أشخاص من الجنسية اللبنانية. وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، تم توقيفهم وضبط البضائع، وأودعوا مع المضبوطات لدى المراجع المُختصة. 
 
 
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