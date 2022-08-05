Advertisement

لبنان

صورة تثيرُ الريبة لإهراءات مرفأ بيروت.. ما كشفته يحمل إشارة خطيرة!

Lebanon 24
05-08-2022 | 15:39
A-
A+
Doc-P-978060-637953362293126537.jpeg
Doc-P-978060-637953362293126537.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لإهراءات مرفأ بيروت، وقد تضمنت مقارنة لوضع جانبها الخلفي بين العام 2020 عقب حصول انفجار 4 آب، وبين الوضع الحالي بعد عامين على وقوع الكارثة.
Advertisement
 
ووفقاً للصورة، فقد تبين أنه بعد وقوع الإنفجار، كانت الجهة الخلفية للإهراءات خالية من أي ثقوب في أسفلها. إلا أنه بعد عامين، فقد تبين وجود ثقوب كبيرة فيها لم تكن موجودة سابقاً.
 
فعلياً، فإن الصورة التي جرى تداولها دفع ببعض الناشطين للتساؤل عن سبب نشوء تلك الثقوب الكبيرة التي رجّح البعض أن تكون سبباً في انهيار الإهراءات.
 
وبحسب ناشطين، فإن بروز تلك الثقوب بعد عامين على انفجار المرفأ يعتبر أمراً خطيراً، إذ من الممكن أن تكون تلك الثقوب مستحدثة لدفع الإهراءات نحو السقوط. 
 
مع هذا، فقد طرح الناشطون أسئلة أساسية أبرزها: لماذا لم تظهر تلك الثقوب عقب الانفجار؟ كيف ظهرت الآن؟ أين الرقابة على الإهراءات داخل المرفأ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2022-08-05
17:10 | 2022-08-05
17:07 | 2022-08-05
16:55 | 2022-08-05
16:52 | 2022-08-05
16:34 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website