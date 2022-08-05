جريمة مروّعة في عكار.. عسكريّ يقتل زوجته رمياً بالرصاص!

كشفت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلّق بحادثة مقتل سيدة تُدعى "ن.ع." (35 عاماً) في بلدة السنديانة - عكار.

ووفقاً للقناة، فإنّ التحقيقات أظهرت أنّ السيدة توفيت بعدما أطلق زوجها "م.ح." النار عليها، ما يعني أنّ الفرضية التي تحدثت عن انتحارها قد انتفت تماماً.

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"لبنان24" نشر خبراً الأسبوع الماضي، أفاد فيه بأنّ المواطنة "ن.ع." نُقلت إلى مستشفى السّلام في منطقة القبيات بعدما عُثر عليها جثة هامدة في السنديانة مصابة بطلق ناري في صدرها. وكان، أفاد فيه بأنّ المواطنة "ن.ع." نُقلت إلى مستشفى السّلام في منطقة القبيات بعدما عُثر عليها جثة هامدة في السنديانة مصابة بطلق ناري في صدرها.

وما تبين مؤخراً هو أنّ ملابسات الجريمة بدأت تتضح، في حين أنّ القوى الأمنية ما زالت تسعى لكشف خيوط القضية.

يُشار إلى أنّ الزوج عسكريّ في الجيش، وما زال طليقاً حتى السّاعة.