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لبنان

في عين الحلوة.. توقيف شخص بحوزته كمية من حشيشة الكيف

Lebanon 24
05-08-2022 | 16:52
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أوقفت قوات الأمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، اليوم الجمعة، المدعو "أ.ج." وبحوزتهِ كمية كبيرة من حشيشة الكيف.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى مخابرات الجيش على حاجز درب السيم عند تخوم المخيم.
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